Евгений Миронов откроет фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске

В Хабаровске стартует первый фестиваль театров Дальнего Востока. В церемонии открытия в четверг, 19 сентября, примет участие Евгений Миронов. Художественный руководитель московского Театра Наций обсудил с главой региона Сергеем Фургалом программу развития театрального искусства.

«Надеемся, что фестиваль поможет наладить межрегиональные связи, обсудить наболевшие вопросы, попробовать решить их сообща. Всего мы планируем провести два фестиваля, но, я надеюсь, мероприятие станет ежегодным», — отметил Евгений Миронов.

По его словам, мероприятие поможет поднять уровень дальневосточных театров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края. «Несмотря на непростую ситуацию в регионе, мы не сокращаем финансирование на культуру и социальную сферу», — заявил губернатор Фургал.

В рамках нынешнего фестиваля на сценических площадках Хабаровска свои постановки представят коллективы 14 учреждений культуры. Всего в нем примут участие около 330 человек, в том числе театральные эксперты. Фестиваль завершится 26 сентября.