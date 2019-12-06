Исхудавшие белые медведи застряли в селе на Чукотке из-за теплой погоды

Истощенные белые медведи не могут покинуть село Рыркайпий на Чукотке из-за аномально теплой погоды.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), 56 голодных животных не могут уйти в море из-за недостаточно прочного льда. Они вынуждены искать еду возле берега и в ближайшем поселке.

Как сообщил замначальника Гидрометцентра Анатолий Цыганков, в начале следующей недели на полуострове значительно похолодает, и медведи смогут попасть в море, передает «РИА Новости».

«Холод, который над Якутией сейчас, идет на Чукотку, там будет холодать, и замерзание льда будет увеличиваться… Вода довольно быстро замерзает. Я думаю, что понедельник-среда — уже проблема решится», — рассказал метеоролог.

Ранее, 2 декабря, сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры опубликовал видео с белым медведем, на боку которого черной краской былo крупно написанo «T-34».