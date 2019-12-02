На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Ученые устанавливают, где был снят опубликованный в Сети ролик, на кадрах которого присутствует белый медведь с большой надписью «Т-34» на боку. Об этом 2 декабря «РИА Новости» заявил старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Видеозапись опубликовал в Сети 1 декабря сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры. Она была сделана из окна автомобиля. В кадр попал белый медведь, на боку которого черной краской была сделана большая надпись «Т-34». Кочнев отметил, что на Чукотке таких мест не знает. Вместе с тем, по словам ученого, именно в этой местности в этом году проводился отлов медведей, пишет НСН.

«В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму — отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть «шутники», — объяснил специалист.

Кочнев уточнил, что если надпись сделали обычной краской, то она в скором времени смоется с шерсти животного. Ученый напомнил, что в середине ХХ века белых медведей на острове Врангеля пытались метить с помощью краски. Таким образом, когда встанет лед, хищнику будет достаточно поплавать, чтобы надпись смылась, но пока животному будет тяжело охотиться, отмечает телеканал «360».

18 ноября сообщалось, что на Камчатке сфотографировали спящего в «гнезде» из травы медведя. Животное не сразу заметили под травой и снегом.