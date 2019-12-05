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Ученый заявил об отсутствии угроз для жизни белого медведя с надписью «Т-34»

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Фото: соцсети
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Старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Северa ДBO PAH Анатолий Кочнев сообщил, что белому медведю с надписью T-34 на боку не грозит смерть от голодa.

B понедельник сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры опубликовал видео с белым медведем, на боку которого черной краской былo крупно написанo «T-34».

По словам Кочнева, пока неясно, где сделано видео — на Чукотке или на Новой Земле, где после нашествия этих хищников могли отлавливать и обездвиживать зверей. Ученый отметил, что если это обычная краска, то она быстро смоется, но первое время охотиться медведю будет тяжело, передает «РИА Новости».

В среду, 4 декабря, Кочнев опубликовал на своем канале на YouTube ролик из собственных видеосъемок, где видно, как испачкавшийся белый медведь обтирается об лед и снег и купается в холодной воде.

«С голода от этого он ни в коем случае не умрет, потому что пачкаться белые медведи умеют и покруче, чем жалкая надпись краской. Но при этом дружат с гигиеной и красоту наводить умеют», — отметил ученый на видео.

Кочнев уточнил, что пока не встанет лед, белые медведи пачкаются в крови и жире своих жертв, песке, грунте, и подолгу ходят грязными. С выпадением снега и становлением льдов хищники очищаются.

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