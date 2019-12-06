Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk провел семичасовую разведку вблизи Крыма и Кубани. Об этом 5 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных мониторинговых авиаресурсов.

Отмечается, что 4B Global Hawk с бортовым номером 04-2021 поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла (итальянский остров Сицилия) и курсировал к западу от Крыма. Позже дрон переместился к Керченскому проливу и побережью Краснодарского края.

По данным агентства, совершил, по меньшей мере, шесть пролетов вдоль побережья Крыма и два вдоль Кубани, выполняя их на высоте около 16 тыс. метров и расстоянии в среднем 40 км от российских берегов.

Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию американскому командованию в реальном масштабе времени.