Прямой эфир

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

0
Фото: Global Look Press/Sra Tyler Woodward
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk провел семичасовую разведку вблизи Крыма и Кубани. Об этом 5 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных мониторинговых авиаресурсов.

Отмечается, что 4B Global Hawk с бортовым номером 04-2021 поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла (итальянский остров Сицилия) и курсировал к западу от Крыма. Позже дрон переместился к Керченскому проливу и побережью Краснодарского края.

По данным агентства, совершил, по меньшей мере, шесть пролетов вдоль побережья Крыма и два вдоль Кубани, выполняя их на высоте около 16 тыс. метров и расстоянии в среднем 40 км от российских берегов.

Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию американскому командованию в реальном масштабе времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВМС США проследили за учениями российских подлодок в Атлантике
Беспилотники США более восьми часов вели разведку у границ России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019