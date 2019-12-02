Прямой эфир

Беспилотники США более восьми часов вели разведку у границ России

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) военно-воздушных сил США Global Hawk в понедельник, 2 декабря, совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.

В стае с дронами: самолёты и БПЛА вместе проследят за субмаринами
Охотники за «стальными акулами» Ту-142 получили беспилотники поддержки

Оба аппарата вылетели с американской авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. После перелета первый дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 два раза пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, сообщает «Интерфакс».

Второй дрон RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 длительное время совершал полет над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области. Полеты аппаратов проходили на высоте 16 тыс. метров.

Полет первого беспилотника длился 12 часов, второго — около восьми.

В конце ноября патрульные противолодочные самолеты-разведчики военно-морских сил США P-8A Poseidon провели многочасовые полеты над районами Северной Атлантики, где проходили учения подводных лодок ВМФ России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беспилотники ВВС США провели разведку у границ России
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019