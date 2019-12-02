Беспилотники США более восьми часов вели разведку у границ России

Два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) военно-воздушных сил США Global Hawk в понедельник, 2 декабря, совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.

Оба аппарата вылетели с американской авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. После перелета первый дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 два раза пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, сообщает «Интерфакс».

Второй дрон RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 длительное время совершал полет над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области. Полеты аппаратов проходили на высоте 16 тыс. метров.

Полет первого беспилотника длился 12 часов, второго — около восьми.

В конце ноября патрульные противолодочные самолеты-разведчики военно-морских сил США P-8A Poseidon провели многочасовые полеты над районами Северной Атлантики, где проходили учения подводных лодок ВМФ России.