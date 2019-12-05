Пентагон допустил возможную отправку войск США на Ближний Восток

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток для противостояния Ирану. Об этом заявил замминистра обороны страны Джон Руд на слушаниях в сенате в четверг, 5 декабря.

«Мы этих решений еще не приняли», — ответил он на уточняющий вопрос сенатора Марши Блакберн.

Как пояснил Руд, глава Пентагона Марк Эспер постоянно оценивает численность войск, необходимую на Ближнем Востоке, сообщает «РИА Новости».

5 августа газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон рассматривает возможность отправить в регион 14 тыс. военнослужащих и десятки кораблей. Эту информацию опровергла пресс-секретарь ведомства Алисса Фарах.

Конфликт между США и Ираном обострился после решения Трампа в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. Власти Ирана подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.