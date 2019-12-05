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Пентагон допустил возможную отправку войск США на Ближний Восток

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Фото: REUTERS/US ARMY
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Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток для противостояния Ирану. Об этом заявил замминистра обороны страны Джон Руд на слушаниях в сенате в четверг, 5 декабря.

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«Мы этих решений еще не приняли», — ответил он на уточняющий вопрос сенатора Марши Блакберн.

Как пояснил Руд, глава Пентагона Марк Эспер постоянно оценивает численность войск, необходимую на Ближнем Востоке, сообщает «РИА Новости».

5 августа газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон рассматривает возможность отправить в регион 14 тыс. военнослужащих и десятки кораблей. Эту информацию опровергла пресс-секретарь ведомства Алисса Фарах.

Конфликт между США и Ираном обострился после решения Трампа в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. Власти Ирана подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

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