На дне корзины: «Буревестник» попал в тяжелую финансовую ситуацию

Один из лидеров текущего сезона Суперлиги-1 — ярославский «Буревестник» — испытывает проблемы с финансированием. Задолженность клуба перед Российской федерацией баскетбола (РФБ) составляет 4,8 млн рублей, просрочка платежей — более года. На исполкоме РФБ было принято решение о делегировании департаменту профессионального баскетбола полномочия снять команду с розыгрыша Суперлиги в случае непогашения долга в полном объеме (письмо имеется в распоряжении «Известий»). В правительстве Ярославской области заверили, что помогут команде.

Согласно данным РФБ, «Буревестник» не внес взнос за участие в чемпионате России прошлого и нынешнего сезона, не оплачивал штрафы от РФБ, а также не прошел паспортизацию игроков и тренеров. Учитывая, что и перед игроками есть задолженность по заработной плате, ситуация выглядит критической.

— Не хотелось бы, чтобы Ярославль повторил историю «Иркута», — отметил в разговоре с «Известиями» источник в РФБ. — Клуб из Иркутска снялся с розыгрыша Суперлиги год назад из-за схожих проблем.

В «Буревестнике» отказались комментировать ситуацию. Зато глава правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко рассказал, что клуб продолжит выступать во втором по силе дивизионе российского баскетбола.

— «Буревестник» является одним из флагманов регионального спорта, имеет высокую социальную значимость. Деятельность команды поддерживается правительством области и мэрией Ярославля. В настоящее время определены источники финансирования, ожидается поступление денежных средств на расчетный счет организации, — пояснил «Известиям» Дмитрий Степаненко.

«Буревестник» проводит второй сезон в Суперлиге-1. После трети чемпионата подопечные Михаила Терехова делят третье–шестое место в турнирной таблице с командами Ревды, Ижевска и Южно-Сахалинска, одержав по семь побед в 10 матчах. В прошлом году тогда еще дебютант турнира занял пятое место, здорово проявив себя в плей-офф. В пятиматчевом противостоянии ярославцы уступили будущему финалисту турнира — петербургскому «Спартаку». Также клуб был отмечен наградой от РФБ за самый эффективный маркетинг и пиар: у молодой команды больше всего подписчиков в социальных сетях среди всех участников Суперлиги-1 и собственная билетная программа.

Детско-юношеская команда ярославцев — «Буревестник-Юниор» — по итогам прошлого сезона заняла восьмое место в первенстве ДЮБЛ. Уже в текущем сезоне наряду со сверстниками из ЦСКА, «Зенита», УНИКСа, «Химок», «Локомотива» они отобрались в топ-12 и продолжат борьбу в следующей стадии.