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МИД прокомментировал закрытие русской школы в Эстонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение о закрытии русской школы в эстонском городе Кейла было принято вопреки мнению учеников и их родителей. Об этом говорится в комментарии МИД России на сайте ведомства в четверг, 5 декабря.

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По данным МИДа, местные власти в качестве аргумента использовали тезис о необходимости интеграции русскоязычной молодежи. «Судьба Кейла и Кохтла-Ярве в ближайшее время может также постигнуть русскоязычные школы в городах Калласте и Тарту», — допустили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва надеется на активную реакцию в отношении дискриминационной линии Таллина в образовании для нацменьшинств профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

В феврале президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала предложение о переводе всех образовательных учреждений страны на обучение на эстонском языке.

1 октября в Эстонии закрыли городской телеканал «Таллинское телевидение» (TTV), который транслировал российские программы. В 2018 году убытки TTV составили свыше €600 тыс.

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