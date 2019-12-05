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Три человека пострадали в ДТП в Тамбовской области

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В Тамбовской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадали три человека. Водитель иномарки не справилась с управлением.

Авария произошла на дороге «Каспий – подъезд к Котовску». По данным Госавтоинспекции, 28-летняя женщина за рулем Chevrolet Aveo допустила выезд на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Оба водителя, а также 32-летний пассажир Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка. В ГИБДД уточнили, что за сутки в регионе зафиксировано четыре ДТП, в которых пострадали восемь человек.

4 декабря в центре Калуги произошло массовое ДТП, которое спровоцировал грузовик. Он протащил легковой автомобиль около 20 м, попутно задев еще десять припаркованных машин.

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