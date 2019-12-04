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Массовую аварию спровоцировал водитель грузовика в Калуге

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В центре Калуги грузовик разбил 11 легковых автомобилей. Авария произошла днем в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского. По предварительным данным, шофер грузовика Mercedes с брянскими номерами проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток одновременно с Toyota.

В результате столкновения грузовик протащил легковушку около 20 м, по дороге задев еще 10 припаркованных на стоянке у банка автомобилей. Многие из них были сильно повреждены. От удара некоторые машины перескочили через бордюр и частично перегородили тротуар. По счастливой случайности прохожих поблизости не оказалось, передает газета «Весть». Травмы получил водитель Toyota, сообщили сотрудники ГИБДД.

2 декабря сообщалось, что Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны. С начала этого года произошло 146 тыс. ДТП, более 15 тыс. человек погибли и около 160 тыс. человек пострадали.

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