Массовое ДТП произошло в Ленинградской области из-за собаки

В поселке Парголово Ленинградской области перебегавшая дорогу собака стала причиной крупного ДТП. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла напротив одного из сетевых супермаркетов. По предварительным данным, водитель маршрутного такси допустил наезд на овчарку, которая выбежала на проезжую часть. Машина резко затормозила, после чего в нее въехали микроавтобус Opel и легковая Kia.

По данным телеканала, в результате аварии водитель микроавтобуса потерял сознание. О других пострадавших не сообщается.

Ранее в этот же день в ГИБДД заявили о росте числа аварий по вине начинающих водителей. Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков отметил, что, по итогам 11 месяцев этого года, тенденция к снижению аварийности, связанной с виной начинающих водителей, приостановилась.