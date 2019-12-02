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В Канаде в ДТП с 40 автомобилями один человек погиб и 16 пострадали

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Фото: Global Look Press/Victor Biro/ZUMAPRESS.com
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Крупное ДТП на скоростной трассе с участием 40 автомобилей недалеко от канадского Кингстона унесло жизнь как минимум одного человека, еще 16 пострадали. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что участников массовой аварии доставили на автобусах в социальные центры, где они могут согреться.

Инцидент привел к частичному перекрытию автомобильного движения.

9 октября сообщалось, что по меньшей мере 14 человек получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом в канадской провинции Альберта.

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