В Канаде в ДТП с 40 автомобилями один человек погиб и 16 пострадали
Крупное ДТП на скоростной трассе с участием 40 автомобилей недалеко от канадского Кингстона унесло жизнь как минимум одного человека, еще 16 пострадали. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил телеканал CTV.
По данным полиции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что участников массовой аварии доставили на автобусах в социальные центры, где они могут согреться.
Инцидент привел к частичному перекрытию автомобильного движения.
9 октября сообщалось, что по меньшей мере 14 человек получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом в канадской провинции Альберта.