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10 человек погибли в ДТП в Индии

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Фото: TASS/DPA/Ronald Patrick
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Не менее 10 человек стали жертвами ДТП в индийском штате Мадхья-Прадеш, еще 23 пострадали. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает DNA India.

По данным агентства, рано утром произошло столкновение автобуса и грузовика. Пять человек погибли на месте, другие пять — застряли внутри автобуса, однако их не удалось спасти. Получившие травмы были госпитализированы.

3 октября сообщалось, что в этом же штате страны автобус упал в реку, в результате чего семь человек погибли, 37 получили ранения.

Автомобильная авария произошла из-за того, что автобус, в котором находились 45 человек, пересекал мост, водитель не справился с управлением, протаранил ограждение, и транспортное средство рухнуло в реку.

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