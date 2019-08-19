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Не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

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Фото: twitter.com
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В индийском штате Махараштра столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии погибли по меньшей мере 13 человек.

ДТП произошло вечером 18 августа в округе Дхуле. В автобусе, ехавшем из Аурангабада в Шахаду, находились 45 пассажиров, пишет DNA.

По данным Hindustan Times, погибли 13 человек, еще 23 пострадали. The Times of India сообщает о 15 жертвах и 35 раненых, шестеро из которых находятся в критическом состоянии.

Среди погибших — водители обоих транспортных средств, сами машины сильно повреждены. Власти ожидают увеличения числа жертв.

13 августа в том же штате в речной канал свалился школьный автобус. Травмы получили 49 учащихся.

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