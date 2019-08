Не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

В индийском штате Махараштра столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии погибли по меньшей мере 13 человек.

ДТП произошло вечером 18 августа в округе Дхуле. В автобусе, ехавшем из Аурангабада в Шахаду, находились 45 пассажиров, пишет DNA.

По данным Hindustan Times, погибли 13 человек, еще 23 пострадали. The Times of India сообщает о 15 жертвах и 35 раненых, шестеро из которых находятся в критическом состоянии.

Среди погибших — водители обоих транспортных средств, сами машины сильно повреждены. Власти ожидают увеличения числа жертв.

According to sources, the bus was carrying 45 passengers. The driver of the bus died right there on the spot. https://t.co/6FUr5e3eES pic.twitter.com/0HdA7DkSyz