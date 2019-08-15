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Совбез ООН проведет заседание из-за Джамму и Кашмира

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Фото: ТАСС/Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance
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Совет Безопасности (СБ) ООН 16 августа проведет заседание по вопросу об индийском штате Джамму и Кашмир, особый статус которого отменил официальный Нью-Дели. Об этом сообщает в четверг, 15 августа, India Today.

Не уточняется, пройдет ли встреча в закрытом режиме.

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Ранее в четверг стало известно, что Китай запросил «закрытые консультации» в СБ ООН для обсуждения действий Индии в отношении Джамму и Кашмира. За день до этого Пакистан заявил о необходимости созвать заседание Совета Безопасности.

7 августа Пакистан на фоне ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир принял решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.

5 августа индийский президент Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии, в которой был закреплен особый статус Джамму и Кашмира. До представления документа на территорию были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков.

Большинство населения штата составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость Джамму и Кашмира или его присоединение к соседнему Пакистану (в этом районе официальной границы между государствами нет, их разделяет только линия контроля). Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

В середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

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