Индиец утопил BMW назло родителям

Индиец утопил свой автомобиль марки BMW назло родителям, которые отказались покупать ему новый Jaguar, сообщило в субботу, 10 августа, агентство ANI News.

Загнанную в реку машину пришлось вытаскивать спасателям.

Как отметили представители местных правоохранительных органов, молодой человек решил избавиться от своего автомобиля, так как он казался ему слишком маленьким по сравнению с Jaguar.

Родители парня заявили, что он страдает от психического заболевания.

В ноябре 2017 года бизнесмен в Китае утонул при попытке сымитировать ДТП и утопить свой автомобиль марки Jaguar в реке ради получения страховки. Отмечается, что в случае продажи ему удалось бы выручить за пятилетнее авто $60,6 тыс., при этом сумма страховки достигла бы $75 тыс.