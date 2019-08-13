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Автобус с десятками школьников рухнул в реку в Индии

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Фото: twitter.com/ANI
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В Индии школьный автобус, в котором находилось несколько десятков школьников, рухнул в речной канал. Об этом сообщает издание International Business Times.

Авария произошла утром 13 августа в округе Палгхар штата Махарашта в 100 км от Мумбаи. Автобус ехал по дороге Пивли–Вада, когда его занесло. В полиции уточнили, что водитель не справился с управлением, поскольку пытался спасти внезапно выскочившую на дорогу женщину, пишет REGNUM.

В результате ДТП минимум 49 подростков получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

7 августа сообщалось, что генконсульство РФ заявило о шестерых пострадавших в ДТП в Турции россиянах. Авария произошла по дороге на сафари-тур в каньон Сападере. Водитель не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся.

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