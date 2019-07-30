Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории

Более 40 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом и легковым автомобилем в Черногории. Об этом сообщил телеканал RTCG.

Инцидент произошел в районе города Плевля. В результате столкновения с легковушкой автобус вылетел с трассы. Всего пострадал 41 человек, среди них граждане Черногории и Сербии.

Госпитализация потребовалась 26 пассажирам автобуса. Три человека, в том числе оба водителя, находятся в тяжелом состоянии, отмечает «Газета.ру». Обстоятельства происшествия выясняются.

27 июля стало известно, что в Грузии с обрыва упал грузовик, перевозивший людей на сельский праздник. Жертвами инцидента стали около пяти человек.