Движение на проспекте Андропова в Москве ограничено из-за ДТП

Из-за ДТП с тремя автомобилями ограничено движение на проспекте Андропова в Москве. Об этом пишет «Москва 24».

Авария произошла 29 июля на пересечении проспекта Андропова с улицей Трофимова в результате столкновения трех автомобилей. Из-за этого на двух полосах в сторону центра движение оказалось полностью перекрыто.

На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

26 июля сообщалось, что число погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось на 9,7% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.