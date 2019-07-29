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Движение на проспекте Андропова в Москве ограничено из-за ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Из-за ДТП с тремя автомобилями ограничено движение на проспекте Андропова в Москве. Об этом пишет «Москва 24».

Авария произошла 29 июля на пересечении проспекта Андропова с улицей Трофимова в результате столкновения трех автомобилей. Из-за этого на двух полосах в сторону центра движение оказалось полностью перекрыто.

На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

26 июля сообщалось, что число погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось на 9,7% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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