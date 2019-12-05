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Главным цветом 2020 года назвали классический синий

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Институт Pantone определил главный цвет 2020 года. Им станет классический синий. По словам директора исследовательского центра, на синий «всегда можно положиться». Он выражает собой постоянство, спокойствие, уверенность, элегантен в своей простоте. Классический синий напоминает бескрайнее вечернее небо и побуждает выйти за рамки обыденного.

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