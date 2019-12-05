Главным цветом 2020 года назвали классический синий

Институт Pantone определил главный цвет 2020 года. Им станет классический синий. По словам директора исследовательского центра, на синий «всегда можно положиться». Он выражает собой постоянство, спокойствие, уверенность, элегантен в своей простоте. Классический синий напоминает бескрайнее вечернее небо и побуждает выйти за рамки обыденного.