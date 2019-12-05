РСА уточнил свою позицию по тарифам ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) уточнил свою позицию по будущей стоимости полиса ОСАГО в случае принятия поправок депутатов Госдумы к закону об обязательном автостраховании. В организации «Известиям» 5 декабря заявили, что не делали оценок о возможном росте тарифов ОСАГО.

«Российский союз автостраховщиков опровергает оценки, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной «автогражданке». Таких оценок РСА не делал, а приведенная СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам», — говорится в сообщении союза.

Ранее «Известия» опубликовали материал с разбором нового законопроекта о так называемой либерализации ОСАГО. В официальном комментарии РСА, полученном 3 декабря (письмо имеется в распоряжении редакции), говорится, что в рамках индивидуализации закона об ОСАГО «коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз». В новом комментарии РСА утверждение о расширении тарифного коридора не опровергается.

«Как уже сообщал РСА, реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января этого года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более, чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями», — говорится в новом сообщении пресс-службы союза автостраховщиков.

Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО, добавили в организации. По данным РСА, с начала года средняя выплата по ОСАГО выросла на 2,7% — с 66,3 тыс. рублей до 68 тыс. рублей.

Кроме того, 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительном росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость «средней корзины» деталей в актуализированных справочниках выросла на 9,9%, заключили представители страховой отрасли.

Ранее 5 декабря один из авторов проекта реформы «либерализации» ОСАГО, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что «тарифы ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна лишь их индексация на уровень инфляции, сообщает ТАСС.

Тариф ОСАГО в России регулируется Центробанком: страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746–4942 рубля. Для вычисления стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор.