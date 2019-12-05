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Pantone назвал главным цветом 2020 года классический синий

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Фото: pantone.com
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Американский Институт цвета Pantone назвал цветом 2020 года классический синий (оттенок палитры 19-4052). Об этом сообщает сайт института.

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Цвет воплощает спокойствие и уверенность, говорится в сообщении.

«Мы живем во времена, когда необходимо доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19-4052 «классический синий», солидный и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться», — сказала о нем директор института Леатрис Эйсман.

Главным цветом 2019 года институт Pantone назвал оттенок «живой коралл», который «окутывает теплом и заботой», дает бодрость и энергию.

Pantone занимается разработкой и исследованием цветов, которые дизайнеры и рекламщики всего мира могли бы с успехом использовать в будущем для своих работ. С 2000 года эксперты ежегодно выбирают один цвет, который задаст тенденцию специалистам по иллюстрациям и проектированию на весь грядущий год.

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