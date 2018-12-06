Назван главный цвет 2019 года

Международный исследовательский институт Pantone проанализировал последние тренды дизайна и объявил главный цвет 2019 года. Им оказался оттенок «Живой коралл».

По словам экспертов, этот цвет «окутывает теплом и заботой», дает бодрость и энергию. Они считают, что он станет главным трендом в следующем году.

«Цвет обогащает и влияет на то, как мы воспринимаем жизнь. Выбранный оттенок «Живой коралл» еще раз подтверждает, что цвета способны воплощать в себе наш коллективный опыт и отражать то, что происходит в глобальной культуре», — сказал вице-президент Pantone Лор Прессман.

Pantone занимается разработкой и исследованием цветов, которые дизайнеры и рекламщики всего мира могли бы с успехом использовать в будущем для своих работ. Эксперты ежегодно выбирают один цвет, который задаст тенденцию специалистам по иллюстрациям и проектированию на весь грядущий год. В 2018 году главным был признан цвет «Ультрафиолет».

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