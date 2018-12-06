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Назван главный цвет 2019 года

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Фото: instagram.com/pantone
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Международный исследовательский институт Pantone проанализировал последние тренды дизайна и объявил главный цвет 2019 года. Им оказался оттенок «Живой коралл».

По словам экспертов, этот цвет «окутывает теплом и заботой», дает бодрость и энергию. Они считают, что он станет главным трендом в следующем году. 

«Цвет обогащает и влияет на то, как мы воспринимаем жизнь. Выбранный оттенок «Живой коралл» еще раз подтверждает, что цвета способны воплощать в себе наш коллективный опыт и отражать то, что происходит в глобальной культуре», — сказал вице-президент Pantone Лор Прессман. 

Pantone занимается разработкой и исследованием цветов, которые дизайнеры и рекламщики всего мира могли бы с успехом использовать в будущем для своих работ. Эксперты ежегодно выбирают один цвет, который задаст тенденцию специалистам по иллюстрациям и проектированию на весь грядущий год. В 2018 году главным был признан цвет «Ультрафиолет».

Ранее историк моды, искусствовед Александр Васильев рассказал, как модно одеться на Новый год. Свое видение праздничного наряда он изложил на презентации своей книги «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров» 3 декабря.

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