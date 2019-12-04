Прямой эфир

GQ назвал самого стильного мужчину 2020 года

0
Фото: Global Look Press/Imagespace
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Тимоти Шаламе признан самым стильным мужчиной в мире по версии GQ. Рейтинг опубликован на сайте журнала в среду, 4 декабря.

Нью-йоркская мечта: Вуди Аллен снял фильм о нестойких американцах
Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селена Гомес сыграли в романтической мелодраме со скандальным оттенком

Актер, известный своими ролями в фильмах «Король», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Назови меня своим именем» и других, занял первую строчку рейтинга благодаря необычным модным решениям, которые он демонстрирует на красных дорожках. Всего в список попали 50 мужчин.

«Многие актеры решают рискнуть на красной дорожке, но довольно часто это имеет неприятные последствия, чего нельзя сказать о Тимоти Шаламе. Он выбирает самые оригинальные дизайнерские решения, но при этом выглядит также круто и уверенно, как если бы он носил обычный черный костюм», — отмечает издание.

Журналисты GQ сравнили Шаламе с Дэвидом Боуи и Фредом Астером, а также добавили, что выглядеть стильно ему помогают стройность и симпатичное лицо.

В 2018 году Тимоти Шаламе также вошел в ТОП-50 самых стильных мужчин мира по версии GQ, правда, тогда он занял только третье место, уступив Джеффу Голдблюму и Дональду Гловеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван самый стильный мужчина России
Вышел второй трейлер драмы «Красивый мальчик»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019