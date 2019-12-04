GQ назвал самого стильного мужчину 2020 года

Американский актер Тимоти Шаламе признан самым стильным мужчиной в мире по версии GQ. Рейтинг опубликован на сайте журнала в среду, 4 декабря.

Актер, известный своими ролями в фильмах «Король», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Назови меня своим именем» и других, занял первую строчку рейтинга благодаря необычным модным решениям, которые он демонстрирует на красных дорожках. Всего в список попали 50 мужчин.

«Многие актеры решают рискнуть на красной дорожке, но довольно часто это имеет неприятные последствия, чего нельзя сказать о Тимоти Шаламе. Он выбирает самые оригинальные дизайнерские решения, но при этом выглядит также круто и уверенно, как если бы он носил обычный черный костюм», — отмечает издание.

Журналисты GQ сравнили Шаламе с Дэвидом Боуи и Фредом Астером, а также добавили, что выглядеть стильно ему помогают стройность и симпатичное лицо.

В 2018 году Тимоти Шаламе также вошел в ТОП-50 самых стильных мужчин мира по версии GQ, правда, тогда он занял только третье место, уступив Джеффу Голдблюму и Дональду Гловеру.