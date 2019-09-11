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Павлиний класс: все цвета радуги на Неделе моды в Нью-Йорке

Богемная элита мира собралась на подиумах и в залах
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/WireImage/Peter White
Традиционная осенняя Неделя моды проходит в Нью-Йорке с 6 по 14 сентября, а это значит, что в один из главных городов планеты съехались не только самые крутые дизайнеры, но и самые дорогие модели и самые богатые покупатели одежды. Самые интересные моменты этого собрания самых-самых — в фотогалерее «Известий»
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/Slaven Vlasic
Знаменитая модель и филантроп Наталья Водянова на показе Tory Burch в Бруклинском музее
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/Cindy Ord
Супермодель Кейт Мосс с дочерью Лилой посетили показ Longchamp в Линкольн-центре в качестве не самых простых зрителей
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/WireImage/Peter White
Модели одного из самых «горячих» дизайнеров сезона, американца Брендона Максвелла, продемонстрировали главные звезды фешн-бизнеса: Ирина Шейк (на фото), Белла Хадид, Кэндис Свэйнпол и другие
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Qin Lang
Нью-йоркский бренд Leaf Xia был основан четыре года назад китаянкой со смешным именем Лиф Ся и уже заслужил высокие оценки модных критиков
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/Christian Vierig
Супермодель Адриана Лима выбрала строгое, но эффектное красное платье для посещения показа Jason Wu
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/Patrick McMullan/Aurora Rose
Американка Николь Миллер предлагает для следующего сезона озорные платья с набивными рисунками и использование асимметричных деталей при крое
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/James Devaney
Недавно отпраздновавшая 18-летие дочь легендарной Синди Кроуфорд Кайя Гербер вышла на подиум на показе новой коллекции французского дома Longchamp
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/Brian Ach
Марка Planet Zero Motorsports специализируется на одежде для мотогонщиков — но для очень модных мотогонщиков
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/WireImage/Gotham
Беременная Эшли Грэм представила одежду из совместной коллекции TOMMYNOW x Zendaya
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/WireImage/Randy Brooke
Нью-йоркский непалец Прабал Гурунг показал юбилейную (дизайнер отметил десятую годовщину профессиональной деятельности) коллекцию
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Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Getty Images/Slaven Vlasic
Белла Хадид на показе Brandon Maxwell, по мнению многих наблюдателей, затмила конкуренток — несмотря на достаточно скромный и утилитарный наряд
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