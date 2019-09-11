Павлиний класс: все цвета радуги на Неделе моды в Нью-Йорке

Традиционная осенняя Неделя моды проходит в Нью-Йорке с 6 по 14 сентября, а это значит, что в один из главных городов планеты съехались не только самые крутые дизайнеры, но и самые дорогие модели и самые богатые покупатели одежды. Самые интересные моменты этого собрания самых-самых — в фотогалерее «Известий»