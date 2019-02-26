Под мухой: на Неделе моды в Милане порхали драгоценные насекомые

В Милане завершилась весенняя Неделя женской моды. Ведущие модельеры Италии, такие как Dolce & Gabbana, явно склоняются к более консервативному подходу к стилю. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/ZUMA/FashionPPS
Хотя неделя и посвящена женской моде, обычно на подиумы выходит и немало моделей-мужчин. Этой весной, однако, их было необычно мало. Разве что на показе выдержанной в стилистике кроя 1940-х коллекции Gucci им нашлось немного места
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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Дом Versace показал чувственную коллекцию в приглушенных цветах, ориентированную, по словам Донателлы Версаче, на миллениалов
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Фото: Getty Images/Andreas Rentz
Представленная Giorgio Armani коллекция Rhapsody in Blue почти вся состояла из небрежно-элегантных моделей всех оттенков синего и черного цветов
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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
В показе Etro приняли участие модели всех возрастов, а сама коллекция также была ориентирована на вневременной идеал женщины
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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
В коллекции Moncler смело объединены спортивный стиль, строгость классического силуэта и хулиганские яркие принты
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Фото: Global Look Press/ZUMA/FashionPPS
На показе Moschino на подиум словно вернулись 1950-е, с прическами Б-52 и облегающими платьями-мини. Темой коллекции стали казино и азартные игры
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Фото: Global Look Press/ZUMA/i-Images
Коллекция Prada выдержана в лучших традициях дома, соединяющих утонченную элегантность со смелой откровенностью
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