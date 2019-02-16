Живите богато: на Нью-Йоркской неделе моды американцы показали новый шик

В Нью-Йорке 15 февраля завершилась очередная Неделя моды. Ведущие дизайнеры мира показали свои экстравагантные творения, самые интересные из которых отобрали «Известия». В показе марки The Blonds приняли участие свесткие знаменитости: Пэрис Хилтон и певица Лил Ким