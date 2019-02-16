Живите богато: на Нью-Йоркской неделе моды американцы показали новый шик

В Нью-Йорке 15 февраля завершилась очередная Неделя моды. Ведущие дизайнеры мира показали свои экстравагантные творения, самые интересные из которых отобрали «Известия». В показе марки The Blonds приняли участие свесткие знаменитости: Пэрис Хилтон и певица Лил Ким
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Фото: Getty Images/WireImage/Peter White
Michael Kors представил коллекцию, образы которой навеяны эпохой диско и атмосферой легендарного клуба Studio 54
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Фото: Getty Images/Dia Dipasupil
Китайский бренд Leaf Xia дебютировал в Нью-йорке с коллекцией, созданной совместно с Hello Kitty
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Фото: Getty Images/Yuchen Liao
Еще одним дебютантом Недели стал нью-йоркский бренд уличной одежды Seven Crash, предложивший «квантовую» концепцию сочетания разных стилей
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Фото: Getty Images/WireImage/Peter White
Коллекция Sally LaPointe была посвящена Элвису Пресли и его знаменитому телешоу '68 Comeback Special
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Марка Tom Ford представила строгую и сдержанную коллекцию. Как пояснил модельер, эта строгость выражает его негодование по поводу планов президента Трампа отгородиться стеной от Мексики
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Фото: Getty Images/Dia Dipasupil
Эклектичная коллекция дизайнера Рауля Лопеса, работающего под маркой Luar, была высоко оценена критиками, особо отметивших участие в шоу непрофессиональных моделей и инклюзивный подход модельера к своим творениям
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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Marc Jacobs показал изысканную, почти театральную коллекцию. В шоу участвовали сразу несколько супермоделей разных поколений
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Фото: Getty Images/FilmMagic/Peter White
Новые модели марки Boss эксперты назвали началом ренессанса знаменитого немецкого бренда
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Фото: Getty Images/Peter White
Дизайнеры Oscar de la Renta Лаура Ким и Фернандо Гарсия вдохновлялись образами испанской Кордовы, местом, где, по их словам, ислам встречается с христианством
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