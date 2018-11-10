«Ангельская» быль: что продемонстрировали Victoria's Secret в этот раз

8 ноября в Нью-Йорке прошел очередной показ моделей знаменитого бренда женского белья Victoria's Secret. «Известия» подготовили фоторепортаж о самых запоминающихся моментах шоу
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Для участия в показах традиционно приглашают самых известных моделей, таких как Адриана Лима, представившая коллекцию Shooting Star. Лима работала с маркой два десятилетия, и этот показ стал для 37-летней модели последним
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Шведская модель Эльза Хоск появилась на подиуме в серебряном бюстгальтере Fantasy Bra стоимостью 1 миллион долларов, созданном совместно с ювелирной компанией Swarowski
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Фото: REUTERS/Mike Segar
В качестве приглашенного дизайнера в этом году выступила модная британка Мэри Катранзу, предложившая в качестве доминирующего мотива клетку-шотландку
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Модель Бехати Принслу (вторая справа) вернулась на подиум после рождения ребенка, продемонстрировав потрясающую фигуру
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Музыкальное сопровождение обеспечивали такие звезды, как Биби Рекса (на фото), Рита Ора, Сэм Мендес, The Chainsmokers, Келси Баллерини и The Struts
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Моделей Victoria's Secret официально называют «ангелами»
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Впрочем, «крылья» Грейс Бол более напоминали атрибут гигантской летучей мыши
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Обувь для шоу (а это около 100 пар босоножек и ботильонов) создал известный дизайнер Брайан Этвуд
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Владеющая брендом холдинговая компания L Brands недавно сообщила о росте продаж на 8%
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Не обошлось и без знаменитой канадской модели Винни Харлоу
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Мэри Катранзу творчески подошла к форме «ангельских крыльев»: у кого-то они напоминали оперение райской птицы, а Джиджи Хадид вышла на подиум почти что с настоящим парашютом
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