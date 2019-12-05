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Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидаются в четверг, 5 декабря, в столице. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем температура воздуха в столице составит 2-4 градуса. Ветер порывистый, 7-12 м/с.

Ночью ожидается понижение температуры до нуля градусов, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Ранее 4 декабря синоптики также объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень опасности из-за метели, гололедицы и ветра с порывами до 17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

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