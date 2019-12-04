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Экс-президент Армении назвал «лживыми» предъявленные ему обвинения

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Бывший президент Армении Серж Саргсян выразил несогласие с предъявленными ему обвинениями в хищении государственных средств. Об этом говорится в заявлении офиса бывшего лидера республики.

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«Лживые и абсурдные обвинения, выдвинутые против Сержа Саргсяна, являются вопиющим проявлением политического преследования», — сказано в документе, сообщает в среду, 4 декабря, ТАСС. Как отметили в офисе экс-президента, обвинения стали попыткой отвлечь внимание народа страны от внутренних проблем.

Ранее в среду Саргсяну предъявили обвинение в хищении в особо крупных размерах. По данным следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам с целью проведения весенних сельскохозяйственных работ.

По данным следствия, размер хищения у государства средств составил 489,16 млн драмов (свыше $1 млн), что является особо крупным размером.

Серж Саргсян занимал высший государственный пост Армении с 2008 по 2018 год. В апреле 2018-го в стране начались массовые протесты из-за выдвижения Саргсяна на пост премьер-министра. На фоне митингов и беспорядков спустя две недели после своего назначения Саргсян подал в отставку.

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