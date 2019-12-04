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Трамп назвал премьера Канады двуличным

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал видеозапись, на которой группа глав государств насмехается над ним в кулуарах саммита НАТО в Лондоне. В ходе беседы политики шутили о пресс-конференции с главы Белого дома с французским лидером Эммануэлем Макроном и его поведении на приеме в Букингемском дворце вечером во вторник, 3 декабря.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в шутку отметил, что у команды Трампа «челюсти попадали на пол».

Во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в среду, 4 декабря, Трамп отметил, что Трюдо двуличный, но «очень милый парень». По мнению американского лидера, причиной шуток стало то, что он напомнил канадскому премьеру об обязанности его страны вносить взносы на содержание НАТО.

«Это Канада, у них есть деньги, и они должны платить 2%, поэтому я поговорил с ним по этому поводу, и я уверен, что он не был доволен этим, но так оно и есть», — цитирует республиканца The Independent.

Президент США 2 декабря прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО. В ходе дискуссий он отметил факт повышения расходов на оборону европейскими союзниками.

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