Ученые назвали ошибкой призывы увеличивать употребление белка

Ученые из университета Пердью выяснили, что употребление большого количества белка идет на пользу немногим. Об этом пишет журнал Advances in Nutrition.

Отмечается, что речь идет о повышенном употреблении белковых продуктов по сравнению с нормой — 0,8 г на килограмм веса. О том, полезно ли в целом увеличивать белок в рационе человека, нужно решать в каждом конкретном случае, подчеркивают ученые.

Исследователи проанализировали 1520 работ, из которых отобрали 18 с охватом более 900 участников. Учитывались такие параметры, как возраст, снижение веса, суточная активность и употребление белка. Исследования затрагивали сравнение мышечной массы у здоровых людей старше 19 лет за период шесть недель и больше.

Так, ученые пришли к выводу, что сверхнорма белка идет на пользу тем, кто наращивает мышечную массу с помощью силовых тренировок.

«Это значит, что нет смысла призывать всех увеличивать потребление белка», — приводит слова руководителя исследования Уэйн Кэмпбелл «РИА Новости».

Тем, кто хотел похудеть, но волнуется из-за новогодних застолий, Кэмпбелл дала следующие рекомендации.

«Не сокращайте количество всех продуктов, которые вы обычно едите, потому что вы непреднамеренно сократите и белки. Вместо этого постарайтесь поддерживать или даже умеренно увеличивать продукты, богатые белком. Сокращайте углеводы и пищу, содержащую насыщенные жиры», — сказала она.

Подчеркивается, что у людей, которые не теряют и не набирают вес, т.е. находятся в нейтральном метаболическом состоянии, состав тела не изменяется из-за повышенного употребления белка. Исключение составляют пожилые женщины, у которых небольшой белковый рацион, но регулярные физические нагрузки.

Накануне диетолог дала россиянам несколько советов по правильному питанию. Так, в день следует принимать два-три белковых блюда животного и растительного происхождения. Также стоит включать бобовые, такие как спаржа и шпинат. При этом блюд животного происхождения должно быть больше, подчеркнула специалист.