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Ученые назвали ошибкой призывы увеличивать употребление белка

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Фото: Depositphotos
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Ученые из университета Пердью выяснили, что употребление большого количества белка идет на пользу немногим. Об этом пишет журнал Advances in Nutrition.

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Отмечается, что речь идет о повышенном употреблении белковых продуктов по сравнению с нормой — 0,8 г на килограмм веса. О том, полезно ли в целом увеличивать белок в рационе человека, нужно решать в каждом конкретном случае, подчеркивают ученые.

Исследователи проанализировали 1520 работ, из которых отобрали 18 с охватом более 900 участников. Учитывались такие параметры, как возраст, снижение веса, суточная активность и употребление белка. Исследования затрагивали сравнение мышечной массы у здоровых людей старше 19 лет за период шесть недель и больше.

Так, ученые пришли к выводу, что сверхнорма белка идет на пользу тем, кто наращивает мышечную массу с помощью силовых тренировок.

«Это значит, что нет смысла призывать всех увеличивать потребление белка», — приводит слова руководителя исследования Уэйн Кэмпбелл «РИА Новости».

Тем, кто хотел похудеть, но волнуется из-за новогодних застолий, Кэмпбелл дала следующие рекомендации.

«Не сокращайте количество всех продуктов, которые вы обычно едите, потому что вы непреднамеренно сократите и белки. Вместо этого постарайтесь поддерживать или даже умеренно увеличивать продукты, богатые белком. Сокращайте углеводы и пищу, содержащую насыщенные жиры», — сказала она.

Подчеркивается, что у людей, которые не теряют и не набирают вес, т.е. находятся в нейтральном метаболическом состоянии, состав тела не изменяется из-за повышенного употребления белка. Исключение составляют пожилые женщины, у которых небольшой белковый рацион, но регулярные физические нагрузки.

Накануне диетолог дала россиянам несколько советов по правильному питанию. Так, в день следует принимать два-три белковых блюда животного и растительного происхождения. Также стоит включать бобовые, такие как спаржа и шпинат. При этом блюд животного происхождения должно быть больше, подчеркнула специалист.

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