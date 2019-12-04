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Эксперты назвали стоимость главных новогодних салатов

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Росстат подсчитал во сколько обойдется россиянам тазик главного новогоднего салата. Так называемый индекс оливье рассчитывается каждый год, чтобы отслеживать колебание цен. На ингредиенты для компании из 12 человек уйдет 1020 рублей. Это на 4,5% больше, чем в прошлом декабре, подорожали: лук, вареная колбаса, консервированные огурцы, горошек и майонез. Цена яиц осталась на том же уровне, а картошка и морковь подешевели. Селедка под шубой обойдется тоже чуть дороже,чем в прошлом году, — на большую семью около 400 рублей.

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