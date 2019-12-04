Эксперт обвинил Россию и СССР в «необразованности» украинцев

Царская Россия и СССР подавляли развитие украинских науки, культуры и искусства, заявил 3 декабря в своем блоге в издании «Новое время» украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

По его словам, уровень образованности на Украине удручает и даже пугает. Подобная ситуация, согласно его мнению, сложилась из-за того, что царская Россия «столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, агрессивно подавляя любые попытки нашего народа развивать собственную науку, культуру и искусство». Советская власть также «переманивала лучшие умы и яркие таланты» с Украины, утверждает эксперт.

Компан также добавил, что даже в настоящее время украинские власти продолжают «дело Ленина–Сталина», в результате чего страна «очень быстро погружается во мрак незнания, необразованности и отсталости».

«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем. Я даже имею в виду не природные способности. Спору нет, смекалка, природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне», — сказал эксперт, в качестве примера приведя новых людей у власти в стране, которые, по его мнению, не имеют достаточного уровня образования.

«Хорошая власть и настоящая элита не возьмется ниоткуда. Она создастся из тех нынешних мальчиков и девочек, что только начинают свой путь в жизни и еще не успели заразиться ни «квартальным» юмором, ни «рошеновской» коррупцией, ни медведчуковским «патриотизмом», — заключил Компан.

В ноябре 2018 года депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что «дураки» в лице украинских властей привели к катастрофическому состоянию ряда сфер в стране. По словам парламентария, у Киева нет плана по развитию Украины, из-за этого страна сталкивается с серьезными проблемами. При этом обещания политиков похожи на на аферы кота Базилио и лисы Алисы из мультфильма «Буратино».

Рабинович отметил, что в стране богатеют только представители власти.