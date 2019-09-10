Польша предложила помощь в обучении украинских политиков

Польша предлагает обучать украинских чиновников и политиков в своей Дипломатической академии, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович во время выступления в учебном заведении во вторник, 10 сентября. На мероприятии также присутствовали посол Украины в Польше Андрей Дещица и другие украинские дипломаты.

«Мы предложили обучение новым украинским элитам здесь, в Дипломатической академии, в виде курсов подготовки к политической жизни в своей стране», — сказал глава польского МИД, его слова приводит «РИА Новости».

Как подчеркнул министр, Польша хотела бы поделиться своим опытом, поскольку считает себя государством, «прошедшим период трансформации, подготовки к членству в Евросоюзе и в НАТО».

По словам Чапутовича, подготовка коснется не только украинских дипломатов, но и чиновников, политиков и всех, кто «занимается политической деятельностью». Он уверен, что благодаря такому сотрудничеству украинцы могли бы «лучше представлять свое государство».

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.

Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению европейского объединения Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.