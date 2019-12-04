Палата представителей США одобрил резолюцию против участия РФ в саммитах G-7

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против участия России в будущих саммитах Большой семерки (G7). Об этом сообщило издание The Hill.

Документ был представлен в августе 2019 года представителем Республиканской партии Альбио Сайресом после того, как президент США Дональд Трамп призвал вновь принять РФ в G7. Резолюцию поддержали 339 законодателей, против выступили 71 человек.

Отмечается, что в документе осуждаются якобы нападения Москвы на демократические общества во всем мире, в том числе США и других странах Большой семерки, а также выражается поддержка Украине.

Кроме того, в резолюции лидеров G7 призывают противостоять возвращению России к группе, пока на не прекратит «оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым и нападения на демократические страны по всему миру».

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в международный клуб целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение России на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле в ответ заметили, что Россия не стремится к возрождению «восьмерки» и сотрудничает с государствами на других площадках.

Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.