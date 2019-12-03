Трамп анонсировал место проведения следующего саммита G7

Следующий саммит «большой семерки» (G7) в 2020 году пройдет в резиденции президента США Дональда Трампа Кэмп-Дэвид. Об этом сообщил телеканал CNN во вторник, 3 декабря.

«Я думаю, что это было более или менее известно, что мы сделаем это (проведем саммит G7. — Ред.) в Кэмп-Дэвиде», — заявил американский лидер по время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Трамп пояснил, что, по его мнению, резиденция Кэмп-Дэвид недалеко от столицы США Вашингтона, штат Мэриленд, будет удобна для доступа медиа. Он добавил, что это место, «которое нравится людям».

В октябре появилась информация о планах Дональда Трампа провести следующий саммит G7 в своем отеле Trump National Doral Resort в Майами. Группа американских конгрессменов выступила против подобного решения и представила законопроект, который должен был бы запретить саммиту состояться в отеле Трампа.

Они объяснили, что такими действиями президент заработает за счет средств из американской казны и от других стран — организаторов встречи «большой семерки». Позже Трамп отказался от идеи саммита в его отеле. Он подчеркнул, что был готов взять на себя все расходы на проведение саммита, а также добавил, что рассматривает резиденцию Кэмп-Дэвид среди других вариантов площадки для встречи G7.