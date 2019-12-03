Прямой эфир

Трамп анонсировал место проведения следующего саммита G7

0
Фото: Global Look Press/Michael Brochstein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующий саммит «большой семерки» (G7) в 2020 году пройдет в резиденции президента США Дональда Трампа Кэмп-Дэвид. Об этом сообщил телеканал CNN во вторник, 3 декабря.

Не формат: Россия не торопится возвращаться в «большую восьмерку»
Дмитрий Медведев считает более эффективной работу G20

«Я думаю, что это было более или менее известно, что мы сделаем это (проведем саммит G7. — Ред.) в Кэмп-Дэвиде», — заявил американский лидер по время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Трамп пояснил, что, по его мнению, резиденция Кэмп-Дэвид недалеко от столицы США Вашингтона, штат Мэриленд, будет удобна для доступа медиа. Он добавил, что это место, «которое нравится людям».

В октябре появилась информация о планах Дональда Трампа провести следующий саммит G7 в своем отеле Trump National Doral Resort в Майами. Группа американских конгрессменов выступила против подобного решения и представила законопроект, который должен был бы запретить саммиту состояться в отеле Трампа.

Они объяснили, что такими действиями президент заработает за счет средств из американской казны и от других стран — организаторов встречи «большой семерки». Позже Трамп отказался от идеи саммита в его отеле. Он подчеркнул, что был готов взять на себя все расходы на проведение саммита, а также добавил, что рассматривает резиденцию Кэмп-Дэвид среди других вариантов площадки для встречи G7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом допустил возможность участия Путина в следующем саммите G7
Трамп отметил важность предстоящего саммита «нормандской четверки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019