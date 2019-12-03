Владелец Louis Vuitton потерял $1,3 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца французских компаний Louis Vuitton и Dior Бернара Арно после объявления США о возможном вводе пошлин на товары из Франции уменьшилось на $1,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные за 3 декабря, публикуемые Forbes в режиме реального времени.

В ходе торгов во вторник котировки Louis Vuitton Moet Hennessy начали снижаться. По состоянию на 19:30 мск цена акций компании упала на 1,26%, а капитал самого Арно составил $103,9 млрд.

Ранее в этот день министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз готов ответить на возможное введение пошлин США в отношении французских товаров. Позже французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Франция продолжит отстаивать европейские интересы в сфере цифрового налогообложения.

3 декабря торговый представитель США в своем докладе сообщил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.

11 июля Франция ввела налог в 3% на крупнейшие IT-корпорации, чей мировой доход превышает $845 млн и $28 млн — во Франции, в том числе американские компании Google, Facebook, Apple и Amazon.

11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.