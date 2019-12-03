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Макрон подтвердил планы защищать интересы Европы в цифровом налогообложении

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Франция продолжит отстаивать европейские интересы в сфере цифрового налогообложения. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.

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«Я привержен защите наших интересов», — цитирует Макрона во вторник, 3 декабря, ТАСС. Также он выразил надежду, что предстоящие обсуждения дадут возможность урегулировать ситуацию вокруг этой темы.

По словам Макрона, цифровой налог не направлен только на американские корпорации. «Он будет таким же и для китайских, и для французских компаний», — объяснил свою позицию президент Франции.

Ранее во вторник стало известно о планах США ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний.

В августе перед вылетом на саммит G7 в Биаррице Трамп пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги. Так он отреагировал на введенный Парижем цифровой налог.

Летом Франция ввела специальный «цифровой налог» для крупнейших компаний IT-сферы. Большинство корпораций, которые будут вынуждены платить такой налог, американские.

Законопроект о введении специального налога на IT-компании, работающие во Франции, был предложен Макроном и премьер-министром Брюно Ле Мэром в начале марта. По плану правительства все оказывающие цифровые услуги корпорации, имеющие не менее €750 млн выручки по всему миру и не менее €25 млн во Франции, должны будут платить 3% от всех доходов местного подразделения.

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