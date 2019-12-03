Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Там отметили, что повышение будет ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%. «Соответствующее решение принято на заседании президиума городского правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Изменения коснутся стоимости разового проезда по карте «Тройка» на метро, МЦК и МЦД. Он будет стоить 40 рублей вместо 38 рублей в «Центральной» зоне, а в зоне «Пригород» — 47 рублей вместо 45 рублей, уточняет телеканал «360».

Стоимость «Единого» билета составит 57 рублей вместо 50 рублей за одну поездку. Билет на две поездки подорожает на четыре рубля, а стоимость билета на 60 поездок вырастет на 70 рублей. Бумажный проездной на месяц обойдется в 2900 рублей вместо 2770 рублей.

Стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте также вырастет. Один билет на поездку внутри столицы будет стоить 37 рублей вместо 36 рублей. Стоимость проезда в одной зоне за пределами мегаполиса подорожает на один рубль и будет стоить 24 рубля.

Немного подорожают в следующем году льготные билеты. Так, стоимость проездного на месяц по «Карте москвича» для оплаты проезда в метрополитене с возможностью пересадки на МЦД составит 405 рублей, на три месяца — 1215 рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва». В наземном транспорте проездной на месяц будет стоить 265 рублей, а на три месяца — 795 рублей.

В 2020 году не изменится стоимость на абонементы на определенное количество дней — «1 сутки», «3 суток», «30 дней», «90 дней» и «365 дней», пишет РИАМО.

Ранее руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в интервью «Известиям» призвал власти Москвы не повышать стоимость безлимитных билетов, объяснив, что ими пользуются самые лояльные пассажиры, которые изначально делают ставку на общественный транспорт.