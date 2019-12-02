Эксперт оценил перспективу повышения стоимости безлимитных билетов в Москве

Повышать стоимость безлимитных билетов на проезд в общественном транспорте в Москве не стоит. Об этом «Известиям» заявил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

По данным «Известий», в правительстве Москвы сейчас обсуждается индексация тарифов на проезд в общественном транспорте на 2020-й год.

«Самая лояльная аудитория пользуется безлимитными билетами. То есть это люди, которые покупают билеты на месяц, на полгода, на год и, таким образом, пытаются экономить свои средства, распределив бюджет планомерно и сделав ставку на общественный транспорт. Чаще всего индексация стоимости на проезд линейная — то есть повышается стоимость на все билеты — но правительству Москвы стоит найти другой формат, чтобы увеличить число лояльных пользователей городского транспорта», — сказал Шумский

Ранее стало известно о том, что первые два Московских центральных диаметра (МЦД) перевезли 25 ноября рекордные 513 тыс. пассажиров. Проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным.