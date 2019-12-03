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В Нижегородской области мальчик замерз в сугробе

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Нижегородской области умер 10-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок не смог выбраться из сугроба. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону во вторник, 3 декабря.

Инцидент произошел днем на улице Чкалова в городе Перевоз. Два мальчика играли недалеко от своих домов: строили горку лопатами и делали в ней проходы. Позже один из них уехал с родителями, а когда вернулся, увидел своего товарища в снежном сооружении. Взрослые вызвали скорую помощь, однако несмотря на помощь врачей мальчик скончался.

Чтобы установить причины смерти, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователи СК не исключают, что ребенок во время игры провалился в сооруженный в сугробе проход и самостоятельно уже не смог выбраться наружу», — отмечается в сообщении.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне в Брянской области в реке обнаружили тела трех детей. По версии следствия, дети вышли на неокрепший лед, что и стало причиной трагедии.

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