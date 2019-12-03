Прямой эфир

Фергюсон попытался запугать Нурмагомедова перед боем

0
Фото: TASS/AP/John Locher
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсон планирует поймать Хабиба Нурмагомедова на ошибке в предстоящем бою. Об этом он сообщил в интервью MMAJunkie.

Попытка номер пять: Хабиб встретится с самым опасным оппонентом
Американец Тони Фергюсон имеет отличную статистику, хорош в партере и очень хочет отнять титул у россиянина

«Я нахожусь у него в голове. Хабиб будет усердно тренироваться и так нервничать, что обязательно допустит ошибку. И я его поймаю. У него есть проблема, которую зовут Тони Фергюсон», — сказал американский спортсмен, добавив, что идет за Нурмагомедовым и сезон охоты открыт. По его словам, он превратит россиянина в яичницу и заставит мочиться кровью, уточняет телеканал «360».

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Пуарье на турнире в Абу-Даби. Фергюсон провел свой последний бой в июне, выиграв у Дональда Серроне.

Букмекеры оценили шансы Нурмагомедова на победу в 66%, уточняет RNS. В успех Фергюсона верят 32%.

Бой за пояс чемпиона UFC в легком весе состоится 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Контракт на проведение поединка уже заключен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
UFC начал работу над боем Нурмагомедова в России
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019