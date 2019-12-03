Фергюсон попытался запугать Нурмагомедова перед боем

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсон планирует поймать Хабиба Нурмагомедова на ошибке в предстоящем бою. Об этом он сообщил в интервью MMAJunkie.

«Я нахожусь у него в голове. Хабиб будет усердно тренироваться и так нервничать, что обязательно допустит ошибку. И я его поймаю. У него есть проблема, которую зовут Тони Фергюсон», — сказал американский спортсмен, добавив, что идет за Нурмагомедовым и сезон охоты открыт. По его словам, он превратит россиянина в яичницу и заставит мочиться кровью, уточняет телеканал «360».

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Пуарье на турнире в Абу-Даби. Фергюсон провел свой последний бой в июне, выиграв у Дональда Серроне.

Букмекеры оценили шансы Нурмагомедова на победу в 66%, уточняет RNS. В успех Фергюсона верят 32%.

Бой за пояс чемпиона UFC в легком весе состоится 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Контракт на проведение поединка уже заключен.