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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Дело в отношении двух сестер направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает пресс-служба СК.

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В отношении третьей, самой младшей сестры следствие попросило применить принудительные меры медицинского характера, так как, по данным экспертизы, она в момент преступления не могла осознавать свои действия.

Сестер обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). При этом мотивом стали физические и психические страдания, которые потерпевший им причинял в течение длительного времени. Это учтено как смягчающее обстоятельство.

В ноябре защита сестер попросила об участии в суде присяжных.

По версии следствия, в июле 2018 года сестры, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, нанесли своему 57-летнему отцу множество колото-резаных ранений. Мужчина скончался от кровопотери, девушки были арестованы 2 августа.

В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

Следственный комитет подтвердил факт сексуального насилия над сестрами со стороны их отца. Адвокаты считают, что преступление стало необходимой обороной.

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