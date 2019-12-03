Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами закона выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Александр Ющенко и Олег Николаев. Они считают, что таким образом получится защитить интересы российского бизнеса, закон позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, которые работают в сфере информационных технологий.

Определять перечни гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки будет правительство. Предположительно, это будут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Ответственность за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.

С 1 июля 2020 года в России запрещается продавать отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского ПО.

В ноябре эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, что принятие закона может привести к полному уходу компании Apple с российского рынка. Политика производителя принципиально основана на продаже гаджетов с собственным ПО, объяснил он.

2 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что закон о предустановке приложений, ориентированных на российского пользователя, при грамотном подходе не приведет к росту цен на гаджеты.