Мантуров рассказал о влиянии предустановки российского ПО на цены гаджетов

Закон о предустановке приложений, ориентированных на российского пользователя, при грамотном подходе не приведет к росту цен на гаджеты. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО», — цитирует министра в понедельник, 2 декабря, ТАСС. Как уточнил Мантуров, в настоящее время на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV предустановлены только зарубежные приложения. К росту стоимости гаджетов новый закон не приведет, добавил он.

Ранее, в понедельник, президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV для их продажи на территории страны.

С 1 июля 2020 года в России запрещается продавать отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского ПО.

В ноябре эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, что принятие закона может привести к полному уходу компании Apple с российского рынка. Политика производителя принципиально основана на продаже гаджетов с собственным ПО, объяснил он.