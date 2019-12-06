Образовательный прогресс: россияне стали учиться на полгода дольше

Средняя продолжительность получения образования в России с 2005 года выросла на полгода. Сегодня жители страны готовятся к профессиональной деятельности примерно 12 лет и 8 месяцев, включая учебу в школе. При этом почти треть (34,2%) трудоспособных граждан имеют высшее образование. Такой вывод следует из исследования РАНХиГС «Среднее число лет обучения занятого населения». Дольше всех гранит науки грызут сотрудники финансовой и страховой сферы — 14 лет и 6 месяцев. Работники сельского хозяйства корпят над учебниками меньше остальных — 11 лет и 2 месяца. Эксперты разошлись во мнениях: одни считают, что эта тенденция положительная, другие уверены, что работодателям сегодня не важно, сколько обучался подчиненный.

Привет из 1990-х

Согласно исследованию РАНХиГ, с 2005 года средняя продолжительность образования среди трудоспособного населения выросла на шесть месяцев — с 12 лет и 2 месяцев до 12 лет и 8 месяцев. Дольше всех пришлось учиться тем, кто сегодня работает в финансовой и страховой сферах: 14 лет и 5 месяцев. Следом за ними идут сотрудники области информации и связи с показателем в 14 лет и 2 месяца. На третьем месте оказались госуправленцы и работники сферы безопасности — 13 лет и 10 месяцев. Самый короткий срок обучения у трудящихся в сфере сельского хозяйства — 11 лет и 2 месяца, представителей гостиничного бизнеса и общественного питания — 11 лет и 10 месяцев, а также логистики — 12 лет и 1 месяц.

— После обесценивания человеческого капитала в 1990-е годы в России начался бум высшего образования. Это привело к существенному увеличению людей с дипломами на рынке труда. Сейчас они составляют примерно треть всего трудоспособного населения, — пояснила «Известиям» автор исследования, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

При этом в регионах сфера образования и его продолжительность изменялись неравномерно, отметила она. Например, работающие москвичи в среднем отучились почти 13 лет и 7 месяцев, а жители Санкт-Петербурга — 13 лет и 3 месяца. В аутсайдерах оказались кадры из Еврейской автономной области, которые посвятили образованию 11 лет и 11 месяцев. Недалеко от них ушли и трудящиеся из Ингушетии, обучавшиеся 12 лет и 3 месяца.

— Москва и Московская область притягивают работников с высокой квалификацией, так сложилось традиционно. Но хорошие показатели есть и в Ямало-Ненецком автономном округе (13 лет и 3 месяца), Ханты-Мансийском автономном округе (12 лет 11 месяцев) и Татарстане (12 лет и 9 месяцев), — подчеркнула Татьяна Клячко.

Доучить на месте

Рост продолжительности образования связан с переходом от специалитета к бакалавриату и магистратуре, но не только, отметила в разговоре с «Известиями» заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

— Показатель повысился в том числе и за счет дошкольного образования. Кроме того, профессии, связанные с технологиями и цифровизацией, сегодня имеют достаточно высокий профстандарт. Поэтому идет серьезная переподготовка кадров — люди повышают квалификацию, причем эти курсы могут быть довольно длительными. Подобное есть и у медиков, но их курсы краткосрочные, — объяснила она.

Тенденция длительного обучения связана и с популярностью таких сфер, как экономика и бизнес: выпускники этих направлений, как правило, после первого высшего образования стремятся получить второе, управленческое.

Продолжительное образование — один из ключевых маркеров развитого государства уверена Ирина Абанкина. Однако так считают не все специалисты.

— Увеличение продолжительности образования при его непрерывности (без перерыва на получение практического опыта работы, например, между бакалавриатом и магистратурой или между средним профессиональным образованием и бакалавриатом) избыточно, оно не ориентируется на рынок труда, — сказала «Известиям» ректор РГСУ Наталья Починок.

Работодатели все меньше уделяют внимание наличию или отсутствию диплома, добавила она, а принимают решения по профессиональным навыкам или предыдущему опыту работы. При этом компании готовы обучать и доучивать специалистов на местах.

Школьники сейчас всё активнее смотрят в сторону рабочих профессий и среднего профессионального образования, сказали «Известиям» в Министерстве просвещения. В этой области сейчас есть запрос на более короткие и профильные программы подготовки. В то же время профобучение представляет широкие возможности для последующего непрерывного повышения своего мастерства и квалификации, а также дополнительного образования.