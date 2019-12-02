Прямой эфир

Отлов бездомных собак усилят в Перми после нападения стаи на детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Перми после нападения стаи псов на детей назначили нового директора городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Пост занял Лев Третьяков. В первую очередь планируется увеличить число бригад по отлову собак и улучшить ситуацию в самых проблемных районах города. По словам Третьякова, по пермским улицам должны ездить минимум пять бригад.

Напомним, 29 ноября стая собак напала на детей в частном секторе Мотовилихинского района. Один ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии. На данный момент угрозы его жизни нет, сообщили ИА «Ура.ру» в краевой детской клинической больнице. Из частного дома местной жительницы были изъяты животные со следами крови на лапах. Принадлежность животных установит следствие.

В целом по России от укусов бродячих животных за первые восемь месяцев 2019 года пострадали 287 тыс. человек, около 30% из них — дети. За весь прошлый год к медикам обратились более 385 тыс. укушенных, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. За бездомных животных отвечают муниципалитеты. Но их нормативные документы не предусматривают оперативного отлова таких собак и их проверку на бешенство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кинолог рассказал о правилах поведения при нападении собак
Собачья воля: 290 тыс. россиян пострадали от укусов бездомных животных в этом году
Нормативные документы не предусматривают оперативный отлов агрессивных животных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019