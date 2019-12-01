Кинолог рассказал о правилах поведения при нападении собак

Президент Союза кинологов России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский рассказал, как избежать нападения собак и что делать в случае атаки животных.

По словам специалиста, важно не провоцировать собак.

«Ходить не надо по промзонам ночью. Если вы идете, и на вас напала собака, то лучше, конечно, прижаться к стене, посмотреть, сможете ли вы подняться. Может, забор какой-то. Можно что-то в руки поднять, спокойно только, не замахиваясь», — приводит его слова радио «Говорит Москва».

Уражевский также отметил, что собаки видят плохо, поэтому можно поднять вверх руки, так они сочтут, что вы значительно больше. При этом махать руками на животных или убегать от них не стоит. Бездомные собаки могут начать защищаться и вести себя еще агрессивнее.

«Если есть какой-то лак, одеколон, парфюм, баллончик, то можно воспользоваться им. Если есть какой-то запах, то никогда собаки не будут с вами связываться — для них это непривычно и неприятно», — указал кинолог.

Кроме того, в случае получения укусов он рекомендовал незамедлительно обратиться к врачам, так как чаще всего нападают больные животные.

В июле в России утвердили список потенциально опасных пород собак. При этом зоопсихологи рассказали «Известиям», почему собаки становятся агрессивны.